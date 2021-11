En skattkiste som kan åpnes av alle

Utvalget av bilder er gjort i samarbeid med Nasjonalmuseet. Det har vært en grundig prosess, med mange avveininger og hensyn. Også her skiller prosjektet seg litt fra slik LSB vanligvis jobber med tilrettelagt litteratur, sier Bovim Bugge:

- Om litteratur for mennesker med kognitiv svikt tenker vi vanligvis at bilder skal si det samme som teksten, men her har vi heller lagt opp til at et bilde kan åpne teksten for tanker og assosiasjoner. Noen ganger er det elementer i teksten som går igjen i bildene, men bildet forteller ikke nødvendigvis nøyaktig det samme som teksten. Bildene er kunstverk i seg selv. Men så skjer det noe eget når de settes sammen med teksten, sier Bovim Bugge og legger til:

-Jeg har vokst opp med bibelfortellingene, men i denne prosessen ble de nye for meg, så sterke og rene og ja, faktisk rå! For meg ble det som å oppdage dem på nytt. Gjennom bearbeidelsen står det viktigste igjen.

En bibel for alle

En anmelder i avisen Dagen sier: «Å bla i Bibelen i tekst og bilder er som å gå på kunstutstilling med bare utvalgte godbiter». Denne bibelutgaven vil vel kunne passe alle som vil ha en tilgjengelig og helhetlig samling av bibelsitater, fortellinger og storartet kunst – altså langt flere enn mennesker som lider av demens?

-Ja, og det er et uttalt mål vi har! I stedet for at vi lager spesial-litteratur for spesielle grupper, jobber vi heller slik at ved å ta hensyn til primærmålgruppen, treffer vi enda flere. Ved å legge stor vekt på høy kvalitet åpner vi et større rom – og i stedet for å stenge ute, så inviterer vi flere inn. Slik møtes ulike mennesker i litteraturen. (Våre bøker skal ikke være stigmatiserende på noen måte.) For oss i Leser søker bok er dette helt bevisst, det er en anti-diskrimineringslinje vi følger, sier Bovim Bugge.