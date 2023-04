Putins hellige krig

- Ord som «Gud, nasjonen og familien» går igjen i denne retorikken. Generelt opplever jeg at mediene ikke gir stor nok oppmerksomhet til hvordan politikere spiller på religiøse følelser.

I Vladimir Putins krig mot Ukraina er det påfallende hvordan han bruker religion for å gjøre Russland stort igjen. Det likner mye på Donald Trumps retorikk i USA, sier Helge Simonnes. Helge Simonnes holder mange foredrag ut fra bøkene han har skrevet. Spørsmål og kommentarer fra publikum er en viktig del av foredragene.

- Når jeg snakker med publikum etter foredragene, er det en holdning som jeg ofte møter, nemlig at Vladimir Putin og for så vidt Donald Trump stemples som gale. Dette tror jeg er en farlig tilnærming. Når vi erklærer politiske ledere som gale, er vi på en måte ferdig snakket. Det forhindrer oss i å gå dypere inn i spørsmålene. Når jeg skriver bøker og holder foredrag om disse temaene, har jeg et like stort ønske om å få lesere og publikum til å reflektere over hva som skjer, som å vise hvordan det religiøse språket blir brukt på en måte som kan true både demokrati og verdensfred. Det er all grunn til å behandle det religiøse språket med varsomhet, fastslår Simonnes.