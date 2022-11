BibleProject

Flere ulike kirkesamfunn og organisasjoner ble sommeren 2020 med på spleiselaget for å få oversatt serien Read Scripture (Les Bibelen) på 73 filmer. Innsamlingsmålet var 2.5 millioner kroner.

Felleskirkeligheten gjorde seg gjeldene her i Norge da initiativ ble satt i gang for å få videoene oversatt til norsk. Bibelselskapet kunne garantere for beløpet og ta hånd om innsamlingen, og ble samtidig en koordinator for prosjektet.

Nå er alle filmene ferdig oversatt og fritt tilgjengelig for alle som vil bruke disse ressursene, både i forsamlinger, for grupper og individuelt.