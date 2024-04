Bibel 2024

Kvalitet

Håndverk og tradisjon

Vi trykker så kortreist som mulig for bibler, på Royal Jongbloed i Nederland. Trykkeriet har en mer enn 150 år lang historie, med håndverk og bibeltrykk av ypperste kvalitet. Hver eneste enkelt bibel blir sjekket nøye før de er godkjent, og bibelregistere blir skåret inn for hånd. Trykkeriet har gode arbeidsforhold og en forpliktelse til å bruke andre europeiske underleverandører for papir og produksjonsmaterialer. Jongbloed produserer også bokmerker og andre produkter fra restmaterialer for å redusere svinn.