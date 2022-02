Han ble kristen da han leste en barnebibel, nå er han erkebiskop!

Yevstratiys oldemor var en aktiv kristen under sovjet-tiden. Bestemoren hadde også sin tro, men mer i det skjulte. Da han var seks år gammel tok bestemoren ham med hjem til den lokale presten for å få ham døpt. Kirkene var stengt men presten ordnet likevel dåp hjemme hos seg.

Selv husker han sitt første besøk i en kirke, det var i 1988, året da kirken i øst feiret sitt tusenårsjubileum. De aller fleste kirkene var fortsatt stengt, men det var en åpen kirke i nærheten av der hans bestemor bodde.

En blå barnebibel?

Omkring 1990 skjedde det noe viktig for Yevstratiy, han var da 13 år gammel. En jente i klassen hans hadde på et eller annet vis fått en blå barnebibel. En gang han var hjemme hos henne fikk han se denne barnebibelen, og han spurte om å få låne den. På to dager leste han gjennom hele boka på over femhundre sider, før han måtte levere den tilbake igjen.

– Jeg kunne ingen ting om Bibelen og kjente ingen bibelhistorier, forteller erkebiskopen, for på skolen lærte de oss bare at religion var gift. Dette ble en åpenbaring og et vendepunkt for meg. Det jeg hadde lest i den blå barnebibelen trodde jeg umiddelbart på. Et år senere kom jeg over en annen bok om Gud. Det var mer en lærebok, der fant jeg svar på mange av mine spørsmål om Gud og Bibelens fortellinger.

– Første gang jeg var på en ortodoks gudstjeneste var julen 1991, (den ortodokse jul i januar 1991). Det var omtrent ingen kirker åpen på den tiden, men det var en gudstjeneste i en leilighet, der et rom var gjort om til kirkerom.

– Hvordan reagerte dine foreldre på din nye tro?

– De undret seg litt over min interesse for Bibelen og at jeg etter hvert begynte å gå i kirken. Selv hadde de ingen interesse for det. Jeg var jo spent på deres reaksjon da jeg sa jeg ville studere teologi og bli prest i den ortodokse kirke. De tok det fint: Det er ditt liv og ditt valg, sa de. Du har frihet til å gjøre det du mener er best for deg, sa de.